Pologne : appel de diplomates à protéger les droits des personnes LGBTI+

Une quarantaine de diplomates en poste à Varsovie ont appelé lundi 17 mai à protéger les droits des personnes LGBTI+ en Pologne, dont le bilan en la matière a été considéré par le Conseil de l’Europe comme le pire dans l’UE.

Les droits des minorités sexuelles sont devenus une question critique ces dernières années en Pologne, dirigée par le parti conservateur populiste Droit et Justice (PiS) qui fait campagne contre ce qu’il appelle « l’idéologie LGBT », comparant la promotion de ces droits à une forme de communisme.

« Nous exprimons notre soutien aux efforts visant à sensibiliser le public aux problèmes affectant la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuelle (LGBTI) et d’autres communautés en Pologne confrontées à des défis similaires », ont indiqué les ambassadeurs dans une lettre ouverte.

« Pour protéger les communautés qui ont besoin de protection contre les agressions verbales et physiques et les discours de haine, nous devons travailler conjointement sur un environnement de non-discrimination, de tolérance et d’acceptation mutuelle », ont-ils déclaré.

La lettre a été signée par des diplomates de 40 pays, dont les États-Unis et la plupart des partenaires de la Pologne dans l’Union européenne, ainsi que par des représentant·es de la Commission européenne, de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations.

En décembre, le Conseil de l’Europe a classé le bilan de la Pologne en matière de droits LGBTI+ comme le pire de l’UE et déclaré que les principaux responsables politiques avaient aggravé la situation ces dernières années.

Selon le chef du parti PiS, Jaroslaw Kaczynski, les personnes LGBT constituent une menace pour la famille traditionnelle. Le président Andrzej Duda a assimilé « l’idéologie LGBT » au communisme.

Avec le soutien du gouvernement, plusieurs régions se sont également déclarées exemptes de « l’idéologie LGBT ».

