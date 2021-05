Le Conseil d'arrondissement de Paris Centre se mobilise pour l'avenir du Tango

L’avenir du Tango s’accélère. Depuis fin 2020, et l’annonce de la vente de l’immeuble du 11 rue Au Maire, le gérant, Hervé Latapie (également président du Centre LGBT Paris-Ile-de-France) a fait des pieds et des mains pour que soit maintenu ce lieu LGBTI+ historique, seule boîte de ce type dans le Marais, le quartier emblématique.

Hier soir, le conseil d’arrondissement de Paris Centre (qui regroupe les quatre anciens premiers arrondissements de Paris) a voté un vœu à l’adresse de l’hôtel de Ville.

Urgence

Selon nos informations, il y a urgence. Le propriétaire actuel serait en négociation avec un poids lourd de l’économie sociale et solidaire, le groupe SOS (qui possède entre autres le Kiosque et Arcat-sida, et actionnaire de Têtu). Le groupe SOS se dit très intéressé par cet immeuble et serait prêt à y mettre le prix. La Maire de Paris a aussi fait une offre de rachat qui ne serait pas aussi élevée. La solution groupe SOS n’est pas du goût d’Hervé Latapie. Depuis quelques mois, il a réussi à obtenir le soutien de l’équipe municipale de Paris Centre.

Plus qu’une boite de nuit, le Tango accueille, à travers la Boite à Frissons le week-end, de très nombreuses associations qui y organisent des soirées afin de récolter des fonds et mieux se faire connaître.

Le vœu voté hier soir, et déposé par le groupe Paris en Commun, affirme « l’importance du maintien de l’activité des soirées de la Boîte à Frissons les soirées de week-end tant pour le dynamisme que pour la diversité de la nuit parisienne » et explique que ce lieu a un caractère emblématique pour toute la communauté LGBTI+ et qu’il offre la possibilité de créer un espace de solidarité ouvert sur le quartier.

Ariel Weil : « Nous sommes mobilisés depuis des mois pour que cet immeuble puisse intégrer le patrimoine social de la Ville de Paris et ainsi créer du logement aidé, tout en assurant la pérennité de la Boîte à Frissons »

Le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a tenu à réaffirmer l’importance du Tango : « Le Tango représente à lui seul ce qui fait le cœur de Paris : sa diversité, son dynamisme, sa richesse culturelle et historique. Nous sommes mobilisés depuis des mois pour que cet immeuble puisse intégrer le patrimoine social de la Ville de Paris et ainsi créer du logement aidé, tout en assurant la pérennité de la Boîte à Frissons. Ce nouveau Tango sera également l’occasion d’un projet encore plus ambitieux, porté par plusieurs associations et acteurs LGBTQI+ locaux, que nous remercions pour leur mobilisation. »

Sur proposition de Ariel Weil, Gauthier Caron Thibault, Yohann Rozséwitch et les élu·es du groupe Paris Centre en Commun, le Conseil de Paris Centre a donc émis le vœu « que la Ville de Paris mette tout en œuvre pour acquérir l’immeuble du 11 rue au Maire afin de l’intégrer dans le parc social, et ainsi pérenniser l’existence du Tango qui contribue à faire de Paris Centre un secteur d’accueil pour les populations LGBTQI+ et permettre son renouveau en y facilitant l’installation d’un projet associatif porté par des acteurs et les actrices de la communauté. »

Prochaine étape, le Conseil de Paris, début juin. À suivre donc.