D’après le média The Guardian, l’haltérophile trans Néo-Zélandaise Laurel Hubbard devrait bientôt se qualifier automatiquement pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 grâce à la modification des règles de participation depuis la pandémie de la Covid-19. Laurel Hubbard est âgée de 43 ans et devrait concourir dans la catégorie des poids super lourds féminins.

Le Comité olympique néo-zélandais a confirmé dans un communiqué :

« Les systèmes de qualification révisés de la Fédération internationale verront très probablement un certain nombre d’haltérophiles néo-zélandais, y compris l’athlète transgenre des Jeux du Commonwealth, Laurel Hubbard, attribuer une place de quota IF pour Tokyo 2020. Une exigence antérieure d’assister à six compétitions a été réduite à quatre en raison de l’impact du COVID-19. »

Avant sa transition en 2013, Laurel Hubbard participait à des compétitions d’haltérophilie dans la catégorie masculine. Depuis, elle a été deux fois médaillée d’argent aux Championnats du monde 2017.

« Je suis qui je suis. Je ne suis pas ici pour changer le monde. Je veux juste être moi-même et faire ce que je sais faire », a déclaré Laurel Hubbard lors de ses victoires de l’époque.



Laurel Hubbard est actuellement classée 16ème au rang mondial et est éligible pour participer aux Jeux olympiques depuis les nouvelles directives des JO de 2015. Les hommes trans peuvent désormais concourir sans restrictions, alors que les femmes trans doivent justifier d’un niveau de testostérone inférieur à 10 nanomoles par litre durant les 12 derniers mois avant l’épreuve sportive.