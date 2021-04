Le paquet porte le nom de « Together With Pride » et comporte une multitude de petites céréales en forme de cœurs avec des paillettes comestibles, le tout dans une jolie harmonie de couleur de l’arc-en-ciel… de quoi se faire un petit déjeuner ou un goûter haut en couleur !

Sur les paquets de céréales, les personnages les plus connus de l’univers Kellogg’s, comme Tony le tigre, les enfants Snap, Crackle et Pop Rice Krispie se sont réunis pour célébrer la Pride.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kellogg’s (@kelloggsus)

« Tous sont les bienvenus à la table du petit-déjeuner avec nos NOUVELLES céréales Together With Pride qui arrivent bientôt dans les rayons. Pour chaque boîte vendue, Kellogg’s fait don de 3 dollars à GLAAD pour soutenir la communauté LGBTI+ » a annoncé Kellogg’s sur son compte Instagram.

Le géant de l’alimentation et le groupe de défense LGBTI+ GLAAD s’étaient déjà associés en 2018 et 2019 pour créer des céréales en édition limitée pour le Spirit Day (journée annuelle de sensibilisation à la cause LGBTI+). En 2018, les céréales All Together de Kellogg’s, qui comprenaient six de ses céréales les plus emblématique dans un seul paquet, étaient disponibles exclusivement au café new-yorkais Kellogg’s pendant la journée du Spirit Day. En 2019, on pouvait commander directement son paquet sur leur site Web.

Pour cette année, les céréales Together With Pride, seront distribuées à plus grande échelle. Les boîtes seront mises en vente (aux États-Unis) en mai, avant le mois des Pride, dans certains grands magasins d’alimentation. Kellogg’s s’est également engagé auprès de GLAAD à faire un don allant d’un montant minimum de 100 000 dollars et pouvant aller jusqu’à 140 000 dollars (environ 116000 euros), selon les recettes de l’opération Together With Pride.