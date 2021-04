Vladimir Poutine criminalise le mariage pour tou·tes et l'adoption pour les parents trans

Lundi, 5 avril Vladimir Poutine a signé une série d'amendements constitutionnels. Le plus médiatisé a été celui lui permettant de rester au pouvoir jusqu’en 2036 et lui accordant une immunité totale contre des poursuites judiciaires, jusqu’à la fin de sa vie. Cependant, d’autres amendements ont pour but de restreindre encore plus la liberté des personnes LGBTI+ en Russie.

Désormais, le mariage pour tou·tes est officiellement interdit et les personnes trans ne peuvent pas adopter des enfants.