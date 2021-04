Voici le coming out de Corey Walsh, champion de vélo acrobatique

Âgé de 26 ans, Corey Walsh, est le 10e meilleur rider de BMX (vélo acrobatique) au monde. Il a participé aux championnats du monde Vans BMX Pro Cup en 2019.

En début de semaine, le sportif a fait son coming out sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corey Walsh (@walshcorey)

« Si vous m’aviez dit il y a un an qu’aujourd’hui allait être le jour où je dirais f ** k et parlerais de ma vie privée, je vous aurais dit que cela n’arriverait jamais… Mais grâce au soutien de ma famille, de mes amis et de mes sponsors, je peux enfin accepter mon homosexualité et m’ouvrir sur le sujet », a déclaré Corey Walsh sur Instagram.

Dans son long message, le sportif en profite pour envoyer un message d’espoir et de tolérance envers la communauté LGBT+.

« Croyez-moi, je ne suis pas du genre à exhiber ma vie privée et, dans un monde parfait, je n’aurais pas à le faire. Mais la réalité, c’est qu’il y a beaucoup de personnes qui vivent encore mal cette situation et je veux qu’elles sachent qu’elles ne sont pas seules. J’ai l’impression que le monde devient plus compréhensif et qu’il est temps d’aborder le sujet dès que nous en avons l’occasion. »

Il espère que son coming out incitera d’autres sportifs ou d’autres personnes à sortir du placard et à s’assumer au grand jour afin de vivre une vie heureuse et remplie de bonheur.

« Je sais que j’ai une situation privilégiée. La réalité, c’est que beaucoup de membres de la communauté LGTBQ ne vivent pas toujours des expériences positives. Donc si vous deviez tirer quelque chose de positif de ma situation, je vous demande de faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard des personnes qui sont en lutte avec leur propre parcours. […] Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont déjà ouverts à moi et qui m’ont raconté leur histoire. La seule raison pour laquelle j’en suis arrivé là, c’est grâce à vous. »

Suite à son coming out, Corey Walsh a reçu de nombreux messages de félicitations et de soutien de la part de ses fans et d’autres sportif·ves.