Un militant pour les droits LGBTI+ agressé en Ouzbékistan

Un militant pour les droits LGBTI+ a été violemment agressé et hospitalisé avec une jambe cassée et des blessures à la tête en Ouzbékistan, a annoncé lundi la police de ce pays d’Asie centrale.

Selon un communiqué de la police, Miraziz Bozorov a été agressé dimanche soir près de son domicile par des inconnus qui ont pu s’enfuir. Le communiqué décrit aussi M. Bozorov, un militant très critique du conservatisme et du gouvernement de ce pays à majorité musulmane, comme un « provocateur ».

L’agression a eu lieu quelques heures après une manifestation de protestation contre les personnes LGBTI+ dans la capitale Tachkent qui a réuni plusieurs dizaines de personnes, dont une dizaine ont été arrêtées pour « hooliganisme ».

Cette manifestation avait lieu après un appel de M. Bozorov à abroger la loi interdisant des relations sexuelles entre les hommes, l’Ouzbékistan étant avec le Turkménistan le seul pays d’Asie centrale où l’homosexualité est encore un crime.

Le ministère ouzbek de l’Intérieur a diffusé une vidéo montrant plusieurs manifestants arrêtés disant regretter leurs actions, mais la vidéo critique aussi Miraziz Bozorov qui, selon la police, fait preuve d’un « comportement dépravé et ne respecte intentionnellement pas les règles de comportement en société ».

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Ouzbékistan, Tim Torlot, a dénoncé l’agression de M. Bozorov, la jugeant « sans excuse ».

Sad to see so much hatred at this weekend’s protests. I know this is a sensitive issue. But diverse societies are strong societies. #tolerance. And there is no excuse for violence against bloggers/journalists. #Mediafreedom must be protected. https://t.co/PLCKOXr1DB

— Tim Torlot 🇬🇧 🇺🇿 (@TimTorlotFCDO) March 29, 2021