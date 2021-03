Le cinéaste John Waters distille son humour trash dans « M. Je-sais-tout »

Réalisateur culte, queer et trash connu pour ses films comme Polyester, Hairspray, Cry Baby ou Serial Mother, John Waters a redessiné les contours d’un cinéma underground et kitsch en dressant, film après film, le portrait d’une société américaine malade de ses mythes et de ses normes.

À 74 ans, le maître du camp n’a rien perdu de sa verve. Son récit autobiographique, M. Je-sais-tout, sous-titré Conseils impurs d’un vieux dégueulasse, vient de paraître en France aux éditions Actes Sud et c’est, sans aucun doute, le livre le plus drôle du printemps.