Sport LGBTI+ : des associations dénoncent le « manque flagrant d'ambition » du gouvernement

Le communiqué est sans appel. Signé par plusieurs grandes associations (Fondation FIER, FSGL, Inter-LGBT, Rouge Direct et SOS homophobie), il dénonce le « manque flagrant d’ambition du gouvernement ». L’occasion était toute trouvée pour prouver que les paroles LGBTIfriendly allaient se concrétiser en actes, avec la discussion et le vote à l’Assemblée nationale (du 17 au 19 mars dernier) de la proposition de loi visant à « démocratiser le sport en France ».

Hélas, selon les associations, le compte n’y est pas puisque la quasi totalité des amendements ont été rejetés.

Ainsi, écrivent les associations, « les amendements portant sur la reconnaissance des discriminations anti-LGBTI dans le Code du Sport, l’obligation de sensibilisation et de formation des équipes d’encadrement, la mise en place de sanctions pédagogiques ou encore la création de référent·es “ discriminations ” pour assurer le pilotage et le suivi de plans d’actions se sont vus écartés lors des débats par la majorité présidentielle. »

De son côté, le député LREM Raphaël Gérard a regretté qu’un de ses amendements a été rejeté.



Pourtant, comme le soulignent les associations, il y a urgence à lutter contre les discriminations anti-LGBTI+ dans le sport.

En 2018, un sondage Ifop commandé par la Dilcrah révélait que 19 à 22 % des personnes LGBTI interrogées ont été victimes d’actes anti-LGBTI de la part de membres d’un club sportif. En 2020, le rapport de SOS homophobie recensait pour la cinquième année consécutive une augmentation des témoignages LGBTIphobes reçus, et pointait les discriminations subies par les personnes trans, intersexes et hyperandrogynes exclues des compétitions sportives.

Ces dernières semaines, les associations s’étaient notamment mobilisées auprès de SOS Racisme et d’autres pour « dénoncer la réélection de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football, malgré des prises de positions inacceptables face aux actes racistes, sexistes et LGBTIphobes. »

« Si on regarde le foot, le rugby, le basket ou le hand, les sportifs et sportives homosexuels doivent toujours le cacher »

Dans une interview sur France info, Éric Arassus, le président de la FSGL , qui regroupe plus de 6 000 personnes, 50 associations et 45 activités sportives, reconnaît des évolutions, mais insuffisantes. « Certes, la situation s’est améliorée depuis, car la parole se libère. Mais cela reste difficile. Si on regarde le foot, le rugby, le basket ou le hand, les sportifs et sportives homosexuels doivent toujours le cacher. J’espère qu’un jour chacun pourra vivre comme il le souhaite, sans subir des remarques ou des insultes. »

La proposition de loi doit désormais passer devant le Sénat, souvent plus conservateur que l’Assemblée nationale. Les associations interpellent aujourd’hui à la ministre des Sports, comme le souligne Éric Arassus. « Nous avons demandé une clarification à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui a déjà pris des engagements contre l’homophobie. Nous espérons que celle-ci répondra favorablement à notre requête et engagera des actions claires pour lutter contre les LGBTIphobies dans le sport. »