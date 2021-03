Le New Jersey adopte une loi pour protéger les personnes âgées LGBT+ et séropositives contre la discrimination

Phil Murphy, le gouverneur démocrate du New Jersey, a signé une loi mercredi 3 mars pour protéger les personnes âgées LGBT+ et séropositives contre les préjugés et la discrimination dans les établissements de soins de longue durée.

La loi, appelée LGBTQI+ Senior Bill of Rights, interdit toute discrimination fondée sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle et la séropositivité. Elle comprend également une formation du personnel des établissements de soins de longue durée sur les questions liées à la communauté LGBT+.