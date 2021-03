L'ex présidente d'Act Up Sud-Ouest relaxée contre la Manif Pour Tous

Le 30 mai 2017, lors d’une contre-manifestation, les militant.e.s d’Act Up Sud-Ouest s’étaient opposé.e.s à un rassemblement de La Manif Pour Tous contre la PMA et la GPA. Ils et elles avaient brandi des banderoles où La Manif Pour Tous était qualifiée d’« homophobe » et « complice du sida ». LMPT avait intenté un procès pour injure publique et Louise Lourdou, l’ex-présidente d’Act Up Sud-Ouest, avait été mise en examen un an plus tard.

Mercredi 3 mars, la cour d’appel de Toulouse a relaxé Louise Lourdou et Act Up Sud-Ouest. « Notre camarade et ancienne présidente est acquittée dans l’affaire qui nous opposait à La Manif Pour Tous. Ne craignez donc plus de le dire : La Manif Pour Tous est homophobe et complice du sida ! », se réjouit Act Up Sud-Ouest dans un communiqué.

« Ce qui nous a toujours semblé évident est dorénavant acté par cette décision de la cour d’appel de Toulouse qui a statué qu’il ne s’agissait pas d’injures publiques et que le discours porté par notre association depuis de nombreuses années rentrait dans le cadre de la liberté d’expression et du débat politique », ajoute l’association. « Nous aurions bien sûr préféré nous épargner ces années de procédure, qui ont un coût financier mais aussi humain pour une petite association comme la nôtre, néanmoins nous nous réjouissons aujourd’hui de l’issue de cette affaire. »

Pour célébrer sa victoire, l’association a posté une photo de Louise Lourdou sur son compte Twitter avec la légende : « Notre ancienne présidente Louise vient d’être relaxée dans le procès contre les LGBTIphobes de La Manif Pour Tous ! Victoire ! La lutte continue ! FierEs vénères pas pretEs à s’taire ! ». « Un énorme merci à toutes les gentes qui se sont mobiliséEs en nous envoyant leur soutien en se mobilisant depuis près d’un an et demi ! », écrit Act Up Sud-Ouest.

Claire Dujardin, une des avocat.e.s qui ont représenté l’association pendant le procès, s’est également réjouie de la décision de la cour d’appel de Toulouse. « Relaxe pour Act-up aujourd’hui. Magnifique victoire collective. Le fait d’avoir dit “La Manif pour Tous est homophobe et complice du Sida” n’est pas une injure, mais fait partie du débat public, et de la nécessaire liberté d’expression dans une société démocratique », déclare-t-elle.

Dans son communiqué, Act Up Sud-Ouest rappelle que cela fait presque 10 ans que La Manif Pour Tous a été fondée, « pour nous empêcher d’accéder à de nouveaux droits, en raison de notre orientation sexuelle. Près de 10 ans qu’elle véhicule un discours de haine qui a des conséquences dramatiques sur nos vies et nos familles ». Et l’association de conclure : « Dernièrement on a pu aussi lire des témoignages édifiants de jeunes LGBT, traîné-es par leurs parents dans ces manifestations lorsqu’ils étaient enfants. Pendant encore combien de temps séviront-ils ? Combien encore de générations des nôtres devront supporter cette haine ? ».