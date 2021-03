Droits LGBT+ dans le monde : Biden fait (beaucoup) mieux que Macron selon Solidarité internationale LGBTQI

C’est cet après-midi à 17 heures, par un vote solennel, que l’Assemblée nationale doit entériner le plan français d’appui international consacré au « développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ».

L’association Solidarité Internationale LGBTQI a communiqué hier sur l’absence totale d’engagement sur les questions LGBT+ de la part du gouvernement français. Et ce alors que Joe Biden a communiqué sur l’engagement américain sur ces questions.

Comme l’annonce le communiqué de SIL, « Biden s’engage et Macron reste muet

sur la protection des personnes LGBT dans le monde ».

Nous avons consulté le projet de loi du gouvernement et il est tout à fait exact que le sujet de la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, au sens large, ne sony pas traités. En utilisant la fonction de recherche, on trouve dans ce document une fois le mot « homosexualité ». Mais les mots « gay », « lesbienne », « bisexualité », « transidentité » sont absents, tout comme les notions d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

L’homosexualité est mentionnée une seule fois pour rappeler l’engagement de la France pour la dépénalisation de l’homosexualité dans le monde. Et c’est tout.

L’association SIL explique pourtant que ces sujets sont cruellement d’actualité. « Pourtant dans plus de 70 pays les relations sexuelles entre adultes consentants sont pénalisées. Les personnes lgbt sont discriminées, violentées, emprisonnées, assassinées. Leur seul avenir est-il de rechercher l’asile en Europe et en Amérique du Nord ? Dans ces 70 pays des personnes LGBTI se battent pour pouvoir vivre leurs désirs et leurs amours dans leur pays. Ce combat mérite notre soutien au nom du “développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales ».

Le communiqué cite le travail du Global Philantropic Projet qui recense toutes les aides d’évolues au mouvement LGBT dans le monde. Là encore, la France fait pâle figure, avec une aide publique gouvernementale de 264751 dollars, à mettre en relation avec les 30 millions de dollars alloués par le gouvernement suédois, ou les plus de 18 millions alloués par le gouvernement britannique.

Pour SIL : « Ce recensement montre aussi que les associations LGBT des pays d’Afrique francophone sont oubliées de presque tous, et d’abord de la France. »