Adieu à un « Mr. Patate » genré ? Vraiment ?

C’est un classique dans presque tous les coffres à jouets d’enfants. Mr. Patate et sa famille distraient les enfants du monde entier depuis 1952. À partir d’une forme de patate en plastique, les enfants sont amenés à créer des personnages en leur ajoutant des attributs comme des yeux avec sourcils maquillés ou non, une bouche avec ou sans rouge à lèvres, une moustache, des chaussures à talons, un chapeau, une casquette… C’est un jeu pour enfants tellement mythique qu’il est devenu l’un des personnages stars du célèbre dessin animé de Pixar Toy Story.

La marque Hasbro a annoncé le jeudi 25 février qu’elle allait bientôt commercialiser une nouvelle boite de jeu non genré. Fini Mr. Patate et bonjour à la famille Patate moderne.

Dans un premier communiqué, le fabriquant a indiqué qu’il voulait désormais « s’assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la marque et le logo de Mr. Patate ».

La marque a communiqué dans un premier temps sur le fait qu’elle voulait aussi « promouvoir l’égalité des genres et l’inclusion ». C’est une démarche que l’on ne peut que féliciter quand on sait que ce jeu est un best-seller mondial et que les retombées de cette nouvelle démarche peuvent faire évoluer certaines mentalités.

Mais hélas, quelques jours plus tard, la marque a publié un nouveau communiqué expliquant que les personnages emblématiques de Mr. et Mme Patate ne disparaîtraient pas des boites de jeu sans préciser pour autant sous quelle forme.

La marque a aussi enlevé de sa communication les mentions qui parlaient d’égalité de genre et d’inclusion mais qu’elle préférait simplement « célébrer les différents visages des familles ».

Serait-ce un choix délibéré pour être politiquement correcte dans chaque pays distributeur du jeu ? Toujours est-il que la marque est revenue sur ses dires pour « arrondir les angles » d’une nouveauté qui n’est – hélas – pas du goût de tout le monde.