La ville de Sydney a récemment inauguré un magnifique sentier arc-en-ciel de 90 mètres de long, en mémoire de la victoire du mariage pour tou.te.s, dans l’un des espaces verts les plus appréciés de la ville. Il s’agit du parc Prince Alfred qui se trouve dans le quartier de Surry Hills. Ce lieu est symbolique pour la cause LGBT+ puisque c’est ici que se sont rassemblés plus de 30 000 personnes le 15 novembre 2017 pour attendre les résultats du référendum sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.

C’est l’organisation locale à but non lucratif, Surry Hills Creative Precinct qui est à l’origine de cette initiative haute en couleurs : « Surry Hills est depuis longtemps à l’avant-garde de la diversité et de l’inclusion, et le nom Equality Green en est un excellent reflet. Le chemin arc-en-ciel sera un rappel permanent de notre contribution à ce changement historique », a déclaré Leigh Harris, le président de Surry Hills Creative Precinct.

« Le chemin représente les progrès que nous avons accomplis vers l’égalité et le long chemin à parcourir avant que nos communautés LGBT+ soient exemptes de discrimination. »

Lors de l’inauguration du chemin arc-en-ciel, était aussi présente Clover Moore, l’actuelle maire de Sydney, qui a déclaré : « Le chemin représente les progrès que nous avons accomplis vers l’égalité et le long chemin à parcourir avant que nos communautés LGBT+ soient exemptes de discrimination. J’ai pensé que c’était une idée géniale lorsque le quartier a suggéré de peindre un arc-en-ciel brillant sur Equality Green. C’est un hommage permanent à l’époque où plus de 30 000 habitants de Sydney se sont réunis pour entendre les résultats du référendum sur l’égalité du mariage pour tous le 15 novembre 2017. »

L’Australie, qui a très bien réussi à contenir la pandémie de la Covid-19, commence à revivre comme avant et la ville de Sydney se prépare à fêter son célèbre Mardi Gras LGBT+. Cette année, les festivités seront quand même adaptées aux restrictions sanitaires préventives. Au lieu de se dérouler dans les rues de Sydney, la fête aura lieu au Sydney Cricket Ground et 46 000 billets ont déjà été vendus pour l’évènement du samedi 6 mars.

