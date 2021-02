Suisse : une campagne vantant les mérites de la masturbation choque les conservateurs

Et non, la masturbation ne rend pas sourd… mais elle fait surtout du bien et est très bonne pour le moral !

Il semblerait cependant que l’UDC (l’Union démocratique du centre est un parti politique suisse conservateur et nationaliste) ne soit pas du même avis.

Verena Herzog, une élue de l’UDC (qui s’était fermement opposer à la loi sur le mariage pour tous) dénonce cette campagne et interpelle l’opinion publique quant à l’utilisation des financements publics pour la campagne vidéo « Brosse-toi ». Cette campagne est à l’initiative du Réseau Jeunes de Santé Sexuelle Suisse et est diffusé depuis cet automne.

La campagne pleine de poésie, parodie l’hygiène bucco-dentaire en faisant une métaphore de la masturbation pour tous. En somme, la masturbation est aussi banale qu’un brossage de dent quotidien.

Totalement inclusive, la vidéo intègre tous les genres et ne met pas seulement en avant la masturbation masculine. Il est vrai qu’on ne parle pas souvent de la masturbation féminine… Et bien c’est chose faite avec la campagne « Brosse toi ».

L’objectif de cette campagne est de combattre la honte qui domine encore les plaisirs solitaires, et encourager les jeunes, singulièrement les jeunes filles, à aborder la question dans les cours d’éducation sexuelle.

D’après une étude de 2019 menée par l’université de Berne, 94 % des femmes et 98 % des hommes en Suisse reconnaissent pratiquer la masturbation au moins une fois par an.

Regardez :