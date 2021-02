Monique et Gysèle, Jean-Marc et Alain, Maryse et Michèle : les témoignages bouleversants de trois couples de (très) longue date

C’est un documentaire d’une très grande force émotionnelle que propose ce soir France 3 Picardie et France 3 Hauts de France dans la collection « L’Amour au Pays ».

Devant la caméra sensible et respectueuse des réalisatrices Aurélia Bloch et Anne-Claire Dolivet, deux couples lesbiens et un couple gay évoquent leurs parcours de vie et d’amour dans Pour la vie.

Monique et Gysèle se sont rencontrées au cabaret Le Katmandou il y a 37 ans et c’est le coup de foudre. Maryse et Michèle sont en couple depuis 43 ans. De leur côté, Alain et Jean-Marie, militants de longue date, se sont connus à la Marche des fiertés de 1991.

Ils et elle confient leur vision du couple, les combats qu’il a fallu mener, les épreuves auxquelles ils et elles doivent faire face, avec l’âge. C’est là surtout que réside la puissance de ces paroles – rares –, sur la vieillesse, sur la maladie, sur la mort. Mais ce qui domine ce documentaire, c’est la solidité de ces couples, unis dans l’amour. « On ne peut plus se séparer », dit l’un d’eux. C’est tout ce qu’on leur souhaite.

Et on espère que ce documentaire pourra être, comme il le mérite, diffuser aussi sur l’antenne nationale de France 3, pour toucher le maximum d’audience. Parce que Monique et Gysèle, Maryse et Michèle, Alain et Jean-Marie, le valent bien.

Pour voir le documentaire, cliquez sur ce lien.

Pour la vie, d’Aurélia Bloch et Anne-Claire Dolivet, diffusion sur France 3 Haut-de-France et Rance 3 Picardie, ce soir, à 22h55.