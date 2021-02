C'est avec beaucoup de courage que ce directeur d’une école privée anglaise fait son coming out

Il lui aura fallu beaucoup de courage et de franchise. Nicholas Hewlett, directeur de l’école privée St. Dunstan’s College de Catford, dans le sud-est de Londres, a fait son coming out auprès des élèves et professeur.e.s lors d’une grande réunion virtuelle.

Nicholas Hewlett, 41 ans, dit s’être inspiré du courage de certain.e.s de ses élèvent qui parlent ouvertement de leur sexualité. Afin de montrer l’exemple et de faire passer un message de tolérance et d’inclusion, il a donc décidé de parler de son couple. Nicholas Hewlett a expliqué à son auditoire virtuel qu’il était marié depuis 2014 à Alberic Elsom, le directeur de l’enseignement musical de la Whitgift School de Croydon.

Pour le média Times, Nicholas Hewlett a expliqué qu’il avait décidé de faire son coming out publiquement car c’était la meilleure chose à faire pour lui-même mais aussi pour le bien de ses élèves en délivrant un message de paix et de tolérance.

« Mon seul regret est de ne pas l’avoir fait plus tôt, car sept années d’étudiants auront traversé l’école sans bénéficier d’un modèle. […] Il y a 15 ans, un collègue de l’établissement où je travaillais à l’époque, m’a dit qu’en tant qu’homme ouvertement gay, il me serait pratiquement impossible de devenir directeur… Le fait qu’il y ait des modèles est vraiment important et peut avoir un fort impact sur le bien-être mental des jeunes. Pour les étudiants, recevoir une éducation de la part d’adultes de races, de sexes, de préférences sexuelles et d’origines multiples peut les aider à se forger leur identité », a déclaré Nicholas Hewlett au Times.

Durant son discours devant l’assemblée, Nicholas Hewlett a raconté à ses élèves comment l’école avait réagi en 1981 lorsqu’un ancien élève et membre du personnel avait été évincé après avoir fait son coming out. « Les élèves se sont rassemblés autour de leur professeur. Ils ont publié des lettres de soutien qui allaient à l’encontre des normes et valeurs culturelles de l’école. Ils ont fait preuve d’une grande humanité, de respect et de dignité, à l’opposé des opinions du directeur de l’époque. »

La vidéo de son intervention a été diffusée sur le net et Nicholas Hewlett a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses étudiant.e.s, des parents d’élèves ainsi que de ses professeur.e.s mais aussi de la communauté LGBT+. Le directeur a quand même rappelé que le milieu de l’éducation n’était pas toujours aussi inclusif et tolérant et qu’il restait encore un long travail à faire pour y parvenir.