Des tests Covid dans le sex-club Le Dépôt, en attendant sa réouverture

Le sound system est resté muet et les lasers en berne, comme depuis près d’un an, mais Le Dépôt, discothèque et sex-club parisien gay, a rouvert ses portes quelques heures vendredi, le temps d’une campagne de tests antigéniques Covid, comme le proposent déjà les pharmacies.

L’établissement de nuit s’est associé à la start-up Accès Ciblé, qui propose de rouvrir des lieux de fêtes, des musées ou des restaurants à des clients présentant un test négatif de moins de 72 heures, garanti par un système de bracelets impossible à échanger ou contrefaire.

Inédite dans une discothèque, cette opération de tests Covid a été organisée avec une pharmacie du quartier du Marais et l’association Fêtez clairs, qui œuvre pour la prévention des risques depuis plusieurs années dans les lieux festifs.

« Cela fait près d’un an que les lieux de nuit sont fermés. Par cette initiative, on veut apporter notre pierre à l’effort de testing. Depuis longtemps, les professionnels de la nuit participent à des campagnes sanitaires notamment contre l’épidémie du sida, en partenariat avec des associations », explique à l’AFP Michel Mau, directeur artistique du Dépôt, situé au cœur de Paris.

« On veut inverser la charge de la preuve et démontrer que les établissements de nuit ne sont pas que des lieux de contamination mais au contraire des partenaires pour inciter les jeunes à se faire tester et leur permettre de reprendre peut-être une début de vie sociale, en rouvrant nos établissements », ajoute M. Mau.

« Ce serait bien qu’en attendant la vaccination, un test négatif devienne un blanc-seing pour retourner en club. »

Parmi les premiers habitués du lieu venus se faire tester, Steve Isidor, la trentaine : « Ce serait bien qu’en attendant la vaccination, un test négatif devienne un blanc-seing pour retourner en club. Vivement qu’on refasse la “ Teuf ” ! Ça me manque trop ! ».

Pour Rémi Calmon, directeur exécutif du Syndicat national des entreprises gays, qui soutient l’initiative du Dépôt, « le dépistage massif est l’une des clés pour permettre à nos clients de revenir dans nos établissements ».

« Nous participons à la guerre contre le virus de manière responsable. On ne joue pas les pirates comme certains établissements qui veulent rouvrir comme si l’épidémie n’existait pas », insiste Michel Mau. « Il faut essayer de trouver des solutions intelligentes et faire comprendre à M. (Olivier) Véran que les établissements de nuit peuvent être des partenaires dans la lutte contre le Covid ».

Avec l’AFP