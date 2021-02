Gabbi Tuft, 42 ans, originaire de Californie et star du catch a fait son coming out trans. Gabbi Tuft s’est ouverte publiquement sur son compte Instagram dans un long et profond message.

« C’est moi. Moi, sans honte, sans complexe. C’est le côté de moi qui s’est caché dans l’ombre, effrayé et craignant ce que le monde pourrait penser ; effrayée de ce que ma famille, mes amis et mes disciples pourraient dire ou faire. Je n’ai plus peur. Je peux maintenant dire avec confiance que je m’aime pour qui je suis.

Les huit derniers mois ont été parmi les plus sombres de toute ma vie. Le bouleversement émotionnel lié au fait d’être trans et de devoir affronter le monde m’a presque achevé à plusieurs reprises.

Cependant, le jour où j’ai cessé de me soucier de ce que pensaient les autres, c’est le jour où je suis vraiment devenue sans limite et où j’ai permis à mon Moi authentique de se révéler. »

Gabbi Tuft explique que sa femme, ses enfants et son cercle proche l’on toujours accepté pour qui elle est et que sa famille a toujours été présente durant tout le long processus de transition et d’acceptation. Consciente que son coming out risque de ne pas plaire à tout le monde, elle en profite pour laisser un message de tolérance.

« Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit d’accord ou comprenne. Ce n’est pas à moi de changer vos croyances fondamentales. Sachez simplement que l’enveloppe extérieure peut changer, mais que l’âme reste la même. »

À la suite de son coming out, Gabbi Tuft a répondu aux questions de l’animateur de radio et TV américain Billy Bushe. Regardez :