Rejet au Sénat de la PMA pour toutes : les associations LGBT+ furieuses

« Lamentable », « ignoble » : les associations LGBT étaient furieuses jeudi, après le rejet par le Sénat de l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux célibataires.

Le Sénat à majorité de droite a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de loi de bioéthique, amputé de sa mesure emblématique, l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Cette disposition pourra toutefois être rétablie par les députés.

« C’est absolument lamentable », a réagi auprès de l’AFP Véronique Cerasoli, de SOS homophobie. « Au 4 février, il n’y a donc plus de PMA pour toutes. L’article 1 est rejeté. On a passé un cap », a-t-elle déploré.

« Derrière ça, il y a des femmes baladées depuis des années de débats en débats, ponctués de manifestations des opposants » à l’extension de la PMA. « C’est du mépris, une insulte envers les femmes lesbiennes qui attendent la PMA depuis si longtemps ».

L’ouverture de la PMA à toutes les femmes était une promesse du président François Hollande (2012-2017) puis d’Emmanuel Macron. Depuis un an, le texte a pris du retard en raison de la crise sanitaire.

Pour Nicolas Faget de l’association des parents gays et lesbiens (APGL), « il y a un manque d’ambition politique derrière ce qui s’est passé au Sénat ». « La PMA pour toutes était une promesse d’Emmanuel Macron mais on ne l’a pas entendu sur le sujet depuis plus de deux ans. C’est le moment de l’entendre », a-t-il plaidé.

« L’Assemblée va rétablir le texte, donc on ne s’en fait pas trop », précise Nicolas Faget. « Mais que le Sénat instrumentalise les familles pour une guéguerre politique, c’est ignoble. C’est dégueulasse de jouer avec les espoirs des familles », s’est-il emporté.

Le Sénat « joue avec les nerfs des Françaises », a écrit dans un communiqué l’association Les Enfants d’Arc en Ciel. « De nombreuses femmes attendent cette loi. Imaginez leur sentiment en apprenant que le Sénat ne leur accorde pas l’accès à la PMA ! ».

