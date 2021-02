Le Conseil de Paris vote en faveur d'un lieu géré par le Collectif Archives LGBTQI

Jeudi 4 février, le Conseil de Paris a voté à l’unanimité en faveur d’un vœu pour lancer – enfin ! – sur les rails le projet de centre d’archives LGBT, qui devrait être géré par le Collectif Archives LGBTQI.

C’est une victoire pour le Collectif, qui s’était heurté lors de la précédente mandature à des blocages.

La discussion a commencé par l’annonce par Alice Coffin du retrait du voeu du Groupe écolos.

Pour le groupe Changer Paris, Aurélien Véron (droite, Paris centre) a présenté un voeu pour le centre d’archives LGBT piloté par le Collectif. Il a expliqué que ce voeu avait déjà été voté par le conseil d’arrondissement.

Jean-Luc Romero Michel a ensuite présenté le voeu de la majorité. « C’est une priorité de cette mandature et un engagement de ma feuille de route ». Après avoir, comme avant lui Aurélien Veyron, salué le travail du collectif LGBTQI+, il s’est réjoui que l’objectif est « partagé unanimement ». Le vœu voté prévoit d’identifier un lieu avant fin 2021, de finaliser une convention sur les modalités de gestion autonome par le Collectif Archives LGBTQI et de mobiliser la Région et l’État pour que le projet soit valorisé.

Juste avant le vote, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a rappelé que ce projet est un devoir et une responsabilité de Paris.