États-Unis : une petite fille de huit ans expulsée de son école pour avoir dit à une camarade qu’elle était amoureuse d’elle

Chloe Shelton, une petite fille de huit ans, a été évincée de son école après avoir dit à une camarade de classe qu’elle était amoureuse d’elle. Il s’agit de l’école Rejoice Christian School à Owasso dans l’Oklahoma.

La maman de la petite fille, Delanie Shelton, a déclaré à CNN qu’elle avait été convoquée par le directeur de l’école pour qu’elle vienne chercher sa fille après avoir été retirée de la cour de récréation.

« Avant même que je sois appelé, le directeur adjoint a dit à Chloé que la Bible dit que les femmes ne peuvent avoir des enfants qu’avec un homme […] Le directeur adjoint m’a demandé ce que je pensais des filles aimant les filles et je lui ai dit que cela ne me posait aucun problème », a déclaré Delanie Shelton.

Le lendemain, le directeur de l’école a recontacté la maman pour lui dire que l’école n’accepterait plus sa petite fille ainsi que son frère de cinq ans. Le directeur a expliqué à Delanie Shelton que ses croyances ne correspondaient pas à celle de l’établissement scolaire. Chloé fréquentait l’école depuis quatre ans.

« J’étais tellement aveugle. J’étais en colère, blessée, trahie, triste. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. J’ai demandé au directeur d’organiser une réunion pour en discuter et mieux traiter le motif et il a refusé, disant que rien de plus n’avait besoin d’être discuté. »

« En raison de la vie privée et d’autres facteurs, l’école a pour politique de s’abstenir de tout commentaire public concernant un élève ou une famille en particulier », a déclaré Joel Pepin, le directeur de Rejoice Christian School.

D’après le règlement intérieur de l’école, « toute forme d’immoralité sexuelle » y compris « prétendre être homosexuel ou bisexuel » va à l’encontre des croyances et des valeurs de Rejoice Christian School. Les élèves qui ne respectent pas ce règlement sont donc « non-conformes aux normes et aux idéaux du travail et de la vie » et sont exclus de l’enceinte de l’établissement.

Interrogé par CNN, le directeur de l’école a refusé de faire le moindre commentaire.