États-Unis : des représentants de l'église catholique envoient un message de solidarité aux enfants LGBT+

C’est la Fondation Tyler Clementi, une organisation caritative engagée à protéger les jeunes LGBT + contre l’intimidation, qui a publié la déclaration signée par des évêques catholiques américains.

« Comme nous le voyons dans les Évangiles, Jésus-Christ a enseigné l’amour, la miséricorde et l’accueil pour tous, en particulier pour ceux qui se sentaient persécutés ou marginalisés de quelque manière que ce soit ; et le catéchisme de l’Église catholique enseigne que les personnes LGBT+ doivent être traitées avec respect, compassion et sensibilité.

L’Église catholique valorise la dignité que Dieu a donnée à toute vie humaine et nous saisissons cette occasion pour dire à nos amis LGBT+, en particulier les jeunes, que nous sommes avec vous et que nous nous opposons à toute forme de violence, d’intimidation et de harcèlement dirigé contre vous. Surtout, sachez que Dieu vous a créé, Dieu vous aime et Dieu est à vos côtés. »

Dans cette déclaration, ces hommes d’église reconnaissent que les jeunes LGBT+ sont souvent mis à la rue à cause de leurs familles qui les rejettent, sont victimes d’intimidations et de harcèlements et sont trop souvent la cible d’actes violents. Ils mettent aussi en avant le fait que les jeunes LGBT+ tentent plus souvent de se suicider comparé aux jeunes hétérosexuels.

Il faut savoir que le catéchisme de l’Église catholique affirme toujours que les relations homosexuelles sont des « actes de grande dépravation » et que « en aucun cas, elles ne peuvent être approuvées ».

Jane Clementi, la cofondatrice et PDG de la fondation Tyler Clementi a commenté la déclaration des religieux :

« C’est un excellent début. Je suis très reconnaissant envers les évêques catholiques qui ont signé la déclaration et qui ajoutent courageusement leurs voix à un effort pour montrer l’amour de Dieu en s’opposant à toute violence, harcèlement ou comportement d’intimidation contre les plus vulnérables d’entre nous. Avec cette déclaration révolutionnaire, ces évêques disent que tous les enfants de Dieu, y compris nos frères et sœurs LGBT+ méritent gentillesse, respect et compassion. »