L’artiste et activiste LGBT+ Nats Getty fait son coming out trans et non binaire

En couple et marié avec la mannequin, artiste et YouTubeuse trans canadienne Gigi Gorgeous, Nats Getty, qui travaille en étroite collaboration avec Glaad a fait son coming out trans et non binaire sur les réseaux sociaux.

« Je suis trans et non binaire. J’ai passé toute ma vie non synchronisé avec le corps avec lequel je suis né et je suis confiné par une apparence extérieure qui ne correspond pas à mon esprit d’âme », a déclaré Nats Getty.

Nats Getty apparait aux côtés de sa femme sur ses photos Instagram et traverse avec elle son processus de transition avec beaucoup d’amour et d’encouragement.

Gigi Gorgeous a d’ailleurs publié une vidéo sur sa chaîne YouTube qui raconte l’opération mammaire de Nats en expliquant que c’était quelque chose qu’iel attendait depuis longtemps.

« Ma transition physique est nouvelle, alors je prends mon temps pour découvrir mon moi le plus authentique et pour savoir quels pronoms me conviennent le mieux. Pour l’instant, j’en connais un, c’est certain. Je suis Nats. À mes frères et sœurs trans et à ma famille non binaire : je suis là pour vous, je suis ici avec vous et je vous aime. »