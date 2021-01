Ralph Lauren met fin à son partenariat avec Justin Thomas après un juron homophobe

Le géant américain de la mode Ralph Lauren a mis fin vendredi à son partenariat avec le golfeur Justin Thomas, qui avait lancé un juron homophobe la semaine dernière.

Le numéro trois mondial s’était excusé le lendemain pour sa « terrible » et « inexcusable » parole, enregistrée par une télévision, mais dans un communiqué publié vendredi, la marque américaine estime ne pouvoir être associée à un tel comportement « contraire aux valeurs » du groupe.

L’Américain de 27 ans a proféré un juron homophobe après un putt manqué lors du Tournoi des champions de Hawaï comptant pour le circuit nord-américain (PGA), déclenchant un tollé sur les réseaux sociaux.

« Nous croyons dans la dignité de tous les êtres humains, indépendamment de leur âge, race, genre, groupe ethnique, affiliation politique ou orientation sexuelle », indique Ralph Lauren, dans un communiqué, qui se dit « découragé par les récents propos de M. Thomas, qui sont totalement contraires à nos valeurs ».

« Même si nous reconnaissons qu’il s’est excusé et a reconnu la gravité de ses propos, il est un ambassadeur rétribué de la marque et ses actes contredisent la culture inclusive que nous nous efforçons de promouvoir. [...] En réfléchissant à la responsabilité que nous avons envers toutes nos parties prenantes, nous avons décidé de cesser de parrainer M. Thomas pour le moment. Alors que nous prenons cette décision, nous espérons que M. Thomas fera le travail dur et nécessaire afin de s’associer à nouveau avec nous – en examinant véritablement cet incident, en apprenant, en grandissant et en utilisant finalement sa plateforme pour promouvoir l’inclusion. » dit encore le communiqué.

Justin Thomas, qui a remporté le championnat de la PGA en 2017, a terminé troisième du tournoi de Hawaï, qu’il avait remporté en 2020.

Avec l’AFP.