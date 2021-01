3 questions à Carole Jaillot, fondatrice de Little Rainbow Éditions

Déplorant un manque de livres jeunesse où l’homoparentalité n’est pas abordée comme un sujet pédagogique, Carole Jaillot décide d’écrire sa propre collection d’histoires, Oli le petit nuage. Sa maison d’édition jeunesse indépendante LGBT+ « Little Rainbow Éditions » est née dans la foulée. L’éditrice raconte à Komitid l’histoire de ce projet, unique en France.

Komitid : Pourquoi avez-vous décidé de créer Little Rainbow Éditions ?

Carole Jaillot : Tout a commencé avec la naissance de ma fille. Depuis qu’elle est toute petite, nous lui racontons beaucoup d’histoires, elle a tellement de livres que nous ne savons plus où les ranger. Vers l’âge d’un an, elle était fan d’une petite collection de livres sur les émotions avec pour personnage principal une petite fille qui a un papa et une maman. Instinctivement, nous avons modifié les dialogues en disant « mama » au lieu de « papa » car c’est comme ça que notre fille appelle mon épouse. Puis, nous avons fait la même chose avec un autre livre et puis un autre, etc., pour que notre fille puisse reconnaître son modèle de famille dans les histoires.

Nous lui avons également acheté quelques livres où le personnage a deux mamans. Les histoires sont très jolies et nous étions ravies de lui offrir, mais l’homoparentalité y était abordée de façon pédagogique et il s’agissait du thème principal du livre. Or, nous aurions aimé trouvé des livres du style T’choupi ou Petit Ours Brun, avec des histoires de la vie de tous les jours pour lui montrer qu’elle n’est pas la seule à avoir deux mamans sans forcémement pointer le sujet du doigt.

Un jour, je me suis dit : « Puisque ce genre de collection n’existe pas, je vais la créer ! » Ni une ni deux, j’ai réfléchi à un petit personnage qui pourrait plaire aux enfants, quelque chose de doux, et j’ai tout de suite pensé à un petit nuage. Une tablette et un stylet offerts par mon épouse et c’était parti, Oli le petit nuage entrait dans nos vies. Après avoir écrit et illustré les trois premiers tomes, j’ai contacté un bon nombre de maisons d’édition jeunesse. Elles trouvaient pour la plupart le projet novateur et intéressant mais elles m’ont clairement fait comprendre que le lectorat ne serait pas assez important pour s’investir.

Cela ne m’a pas découragée. Au contraire, j’ai décidé de créer ma propre maison d’édition jeunesse pour publier mes livres et d’autres, pour permettre aux enfants qui grandissent dans des familles homoparentales de s’identifier à un personnage et de voir leur modèle de famille exister comme les autres dans le paysage littéraire. C’est comme ça qu’est né Little Rainbow Éditions, maison d’édition jeunesse indépendante LGBTQIA+.

Quels thèmes souhaitez-vous aborder dans les livres que vous éditez ?

Le premier thème que j’ai abordé est celui de l’homoparentalité avec la collection d’Oli le petit nuage, qui a deux mamans. Je souhaite proposer le même type de collection pour les papas. Outre l’homoparentalité, j’ai pour objectif de proposer des livres qui parlent de GPA, de transidentité ou encore de co-parentalité. Ce sont des thèmes délicats et très peu, voire pas du tout abordés dans les livres pour enfants mais pour lesquels il existe un réel besoin.

Avez-vous des idées pour développer votre maison d’édition ?

Je travaille d’ores et déjà sur deux nouveaux albums pour tous petits, en collaboration avec des illustratrices. Je ne vous dévoile pas tout, mais le premier va aborder la GPA avec des mots d’enfants et le deuxième tourne autour de la transidentité.

Actuellement, la collection Oli le petit nuage est disponible à la vente en ligne — sur le site de la maison d’édition et sur Amazon — et très prochainement dans quelques boutiques et librairies d’Île de France. Mon souhait est d’étendre la présence physique des livres que j’édite en librairie et de les proposer également en bibliothèque, crèche, MAM et maternelles pour qu’un maximum d’enfants puissent y avoir accès.

Little Rainbow Éditions a été créé en premier lieu pour les enfants qui grandissent dans une famille homoparentale, mais plus largement pour tous les autres enfants afin qu’ils soient conscients de ce que représentent les familles aujourd’hui. Différentes familles existent, offrons leur la visibilité qu’elles méritent.