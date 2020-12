Un bar LGBT+ à Atlanta désigné comme monument historique

L’Atlanta Eagle, le bar LGBT+ d’Atlanta a été désigné comme un monument historique le 17 décembre par la maire Keisha Lance Bottoms. Avec cette décision, l’établissement devient le premier monument LGBT+ reconnu et protégé dans le « Deep South » des États-Unis.

« Les entreprises ressentent les effets dévastateurs du Covid-19 cette année, y compris les petites entreprises appartenant à des personnes LGBTQ », déclare la maire dans un communiqué. « Cela a conduit les entreprises appartenant à des personnes LGBTQ à travers le pays à fermer leurs portes. L’Atlanta Eagle a une histoire riche et est un endroit apprécié de tant de personnes à Atlanta et dans le monde ».

« Le bar est également l’un des établissements sociaux LGBTQ les plus célèbres du Sud-Est et a accueilli des artistes de drag légendaires comme Ru Paul et Lady Bunny qui promeuvent l’égalité LGBTQ et l’éducation au VIH/Sida », ajoute-elle.

Le bar a été temporairement fermé en raison des règles sanitaires, mais sa nouvelle désignation historique l’aidera à rester dans son local actuel.

« Beaucoup ont élu domicile au Atlanta Eagle au cours des trois dernières décennies », explique Richard Ramey, le propriétaire. « Je suis reconnaissant à la maire Keisha Lance Bottoms et à la ville d’Atlanta de faire en sorte que beaucoup d’autres puissent y vivre dans les années à venir ».

Le studio de préservation historique du département de l’urbanisme et la commission de conception urbaine d’Atlanta s’est chargée de la désignation. En tant que monument historique, l’établissement ne peut être démoli et sa devanture ne peut être modifiée sans l’approbation de la commission.