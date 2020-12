L'autobiographie de Megan Rapinoe bientôt adaptée pour une série télé

One Life, les mémoires de Megan Rapinoe, la championne de football, sera bientôt adapté dans une série télé par Sony Pictures Television, qui vient d’en acquérir les droits.

Megan Rapinoe est tout simplement la joueuse de football la plus forte, la plus célèbre et la mieux payée du monde. Championne du monde avec les États-Unis, puis Ballon d’Or et Soulier, fièrement lesbienne et très engagée pour les droits LGBT+, elle est classée par Time parmi les 100 personnes les plus influentes de la planète.

Le projet télé, qui adaptera le livre autobiographique de Megan Rapinoe, devrait entrer en production à la fin l’année 2021. Au centre de ses mémoires se trouve la carrière sportive de la championne, son coming out qui a eu lieu après la Coupe du Monde de 2011, son combat politique contre Vladimir Poutine et toutes ses autres batailles.

Sony Pictures Television recherche actuellement un scénariste pour le projet.

« Mon intention avec One Life est d’inspirer les autres à l’action. J’espère qu’en partageant mes expériences, sur et en dehors du terrain, d’autres seront motivés à se prendre en main, à se pousser vers un avenir plus prometteur. Je suis ravie de travailler avec l’équipe de Sony Pictures Television pour donner vie à mon histoire à l’écran. Ils ont une réelle compréhension de l’universalité des sujets abordés, et j’ai hâte de voir comment cela va évoluer », a déclaré Megan Rapinoe à l’annonce du projet télévisé.