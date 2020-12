Voici les nouveaux maillots contre les LGBTphobies et le racisme de l’équipe gay britannique Stonewall FC

Le Stonewall FC est l’équipe de football LGBT la plus active en Angleterre. Elle est désormais rhabillée pour l’hiver avec trois nouveaux maillots anti-discriminations. Sur la manche gauche, on retrouve le drapeau LGBT+ et sur la manche droite le logo de « Kick It Out », la campagne contre le racisme et les discriminations dans le monde du foot. Un maillot reprenant les couleurs du drapeau trans dans un style camouflage moderne a aussi été créé (voir photo de couverture) pour lutter contre la transphobie et toutes les discriminations concernant les identités de genre.

Sponsorisés par Adidas, les nouveaux maillots ont été inaugurés sur le terrain par les joueurs samedi 12 décembre.

« Stonewall FC est fière d’être à l’avant-garde de la lutte pour l’égalité LGBT+ depuis 30 ans (…) Ces nouveaux maillots sont là pour dire que le combat continue pour rendre le football encore plus inclusif, mais il marque également le début d’un partenariat plus large qui, espérons-le, va permettre un plus grand engagement de la communauté […] Nous sommes fiers d’être plus qu’un simple club de football, et nous voulons continuer à véhiculer l’idée que le football est un espace pour tout le monde où chacun peut être fier et authentique » ,a déclaré Jay Lemonius du club Stonewall SFC au média LGBT+ Attitude.

Découvrez les nouveaux looks des joueurs :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stonewall FC (@stonewall.fc)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stonewall FC (@stonewall.fc)

Les maillots sont disponibles à l’achat sur le site du club : stonewallfc.com/unityshirts