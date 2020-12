États-Unis : les droits des élèves trans avancent

Cette affaire a commencé en 2017 et a été intentée par les parents de plusieurs élèves cisgenres du secondaire lorsque la décision a été prise par un responsable d’une école de Dallas (Oregon) d’autoriser l’élève trans Elliot Yoder à utiliser les casiers et les toilettes des garçons.

L’American Civil Liberties Union et l’ACLU (Union américaine pour les libertés civiles) de l’Oregon sont intervenus pour défendre la décision de l’établissement scolaire. Une cour d’appel fédérale s’était précédemment prononcée en faveur de l’élève trans Elliot Yoder et la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne pas entendre l’affaire permet à cette décision de rester en vigueur.

« La Cour suprême a de nouveau déclaré que les jeunes élèves trans ne sont pas une menace pour les autres élèves. Alors que nous nous tournons vers les sessions législatives des États qui continueront probablement les attaques contre les jeunes trans, la décision de ne pas prendre cette affaire est un message important et puissant adressé aux jeunes trans et non binaires qu’ils méritent de partager de l’espace et de profiter des avantages de l’école aux côtés de leurs pairs non trans », a déclaré dans un communiqué Chase Strangio, directeur adjoint de la justice trans pour le projet LGBT+ et VIH de l’ACLU.

Les parents qui sont à l’origine de cette affaire avaient affirmé que permettre à l’élève trans Elliot Yoder d’utiliser les mêmes installations que les autres garçons violait les droits des élèves cis qui seraient mal à l’aise ou embarrassés de se déshabiller devant cet élève trans.

Le juge A. Wallace Tashima avait déclaré : « Une politique qui permet aux étudiants trans d’utiliser les toilettes et les casiers de l’école qui correspondent à leur sexe auto-identifié de la même manière que les étudiants cis utilisent ces installations n’enfreint pas le quatorzième amendement, ni la vie privée ou les droits parentaux ou les droits d’exercice libre du premier amendement, et ne crée pas non plus de harcèlement sexuel pouvant donner lieu à une action en vertu du titre IX. »

Malgré la satisfaction de la décision du tribunal, Chase Strangio et l’ACLU restent déterminés à lutter pour qu’il ait de plus en plus d’espaces inclusifs pour les étudiants trans.

« Nous continuerons de nous battre devant les tribunaux, dans les assemblées législatives et dans nos familles et nos communautés pour nous assurer que toutes les personnes trans se sentent en sécurité et soient visibles. »