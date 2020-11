Le gouvernement britannique supprime le financement des projets contre les LGBTphobies à l'école

C’est un gros coup de massue pour les problématiques et l’inclusion LGBT+ dans l’enseignement britannique. Le gouvernement supprime le financement des projets d’éducation et de sensibilisation contre le harcèlement LGBTphobe dans les écoles.

D’après la BBC, cette décision affecte toutes les écoles d’Angleterre, où quatre millions de livres sterling (environ 4,5 millions d’euros) avaient déjà été dépensés depuis 2014 pour lutter contre le harcèlement. Ce financement a été annoncé pour la première fois en octobre 2014 par l’ancienne ministre des Femmes et de l’Égalité, Nicky Morgan. Depuis mars dernier, tous les financements des projets ont pris fin et cela apparaît pour beaucoup vraiment regrettable pour l’avenir prochain des jeunes LGBT+.

« L’éducation inclusive LGBT+ adaptée à l’âge ne peut pas continuer à être facultative, la sécurité des élèves est en jeu. »

Les fonds du Bureau Gouvernemental pour l’Égalité (The Homophobic, Biphobic and Transphobic Challenge Fund), a offert jusqu’alors aux enseignant.e.s, aux personnels d’établissement scolaire ainsi qu’aux étudiant.e.s une formation gratuite et des ateliers sur la façon et les moyens de lutter contre l’intimidation LGBT+. Cela représente près de 2250 écoles à travers le pays.

Afin de pallier le manque financier, un porte-parole du Bureau Gouvernemental pour l’Égalité a déclaré :

« Le ministère de l’Éducation fera progresser tous les travaux de lutte contre l’intimidation, parallèlement à la mise en place d’une éducation sur les relations statutaires dans toutes les écoles primaires et sur les relations et l’éducation sexuelle dans toutes les écoles secondaires. »

Dans le média LGBT+ Attitude, Adam McCann, PDG de l’organisation Diversity Role Models, a déclaré pour répondre aux nouvelles mesures restrictives :

« Nous recommandons au ministère de l’Éducation et au Bureau Gouvernemental pour l’Égalité de financer des programmes d’éducation à l’inclusion LGBT +, y compris la formation du personnel, et de financer des recherches pour mieux comprendre les moteurs du harcèlement homophobe, biphobe et transphobe dans les écoles. […] Le financement des programmes de lutte contre le harcèlement LGBT+ améliorera la vie des jeunes étudiants LGBT+ et des autres, il finance une Grande-Bretagne meilleure et plus inclusive. En plus du financement, il existe un besoin urgent de directives et de politiques claires et inclusives pour les personnes LGBT+ pour les écoles de la part du gouvernement. L’éducation inclusive LGBT+ adaptée à l’âge ne peut pas continuer à être facultative, la sécurité des élèves est en jeu. »