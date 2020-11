Mehdi Meskar : « La nouvelle saison des “ Engagés ” est plus politique que jamais ! »

Jeune comédien révélé par son rôle d’Hicham dans la première saison de cette unique série LGBT française, Mehdi Meskar revient pour Komitid sur les évolutions de son personnage et de sa carrière au lendemain de la fin du tournage de cette nouvelle saison mystérieusement dénommée Les Engagés XAOC.

Komitid : Cela fait maintenant presque quatre ans que vous incarnez le personnage d’Hicham, le héros de la série Les Engagés. Comment décririez-vous son évolution ?

Mehdi Meskar : C’est quelqu’un de très curieux et de très ouvert sur le monde, toujours prêt à se remettre en question, et son évolution entre la première saison et la troisième est assez conséquente. On le découvrait ado ou tout jeune adulte qui se cherche, qui ne se connait pas et qui tente de se comprendre lui-même. Dans la saison 2, on le retrouve dans son chemin pour se comprendre, qui est un parcours qu’il fera bien sûr tout au long de sa vie, mais il commence à essayer de comprendre l’autre. Dans cette nouvelle saison, Hicham a trouvé sa place au sein de l’association LGBT qui au cœur de la série. Il a trouvé sa place auprès de ses camarades et c’est même lui qui commence presque à mener les actions politiques. Il s’est affirmé au fil des saisons, c’est flagrant dans ce nouvel opus où il prend de plus en plus position politiquement.