« Derby Girl », une série trash et burlesque qui casse les codes

En s’intéressant au parcours de la jeune Lola Bouvier, championne de patinage artistique déchue, fan hardcore d’Ophélie Winter et vendeuse chez Sport Sonic dans sa petite bourgade de province, un job d’été qui dure depuis 6 ans, Derby Girl, disponible sur le site de France Télévisions, dessine les contours d’une comédie efficace et burlesque dont le sujet majeur est la déconstruction des préjugés de part et d’autre.

