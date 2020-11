Italie : Le projet de loi « Zan » contre les LGBTphobies a été approuvé par la Chambre des députés

L’Italie vient de faire un grand pas en avant dans la lutte contre les LGBTphobies et le sexisme. Le projet de loi régionale « Zan » entend, en effet, punir les discriminations et les discours de haine envers les personnes LGBT+ et les femmes. Il renforce ainsi la loi anti-discrimination qui prévoit déjà 4 ans de prison pour toute atteinte à la couleur de peau ou à la religion.

Cette loi porte le nom de son porte-parole, Alessandro Zan, un député ouvertement gay du parti démocrate. Le processus juridique de la loi a été lancé le 20 octobre 2020 et concerne la région du Latium qui concerne notamment Rome.

« Si nous réussissons à approuver définitivement cette loi, l’Italie sera enfin un pays qui accepte les droits des LGBT+. […] Parce qu’à l’heure actuelle, nous sommes parmi les derniers pays d’Europe pour l’acceptation sociale des personnes LGBT+. » a déclaré le politicien du Parti démocrate Alessandro Zan.

Après des centaines d’amendements et de protestations indécentes de la droite, la Chambre des député.e.s a approuvé le projet de loi à à 265 voix pour et 193 contre, ce mercredi 4 novembre. Parmi l’ensemble des partisans de ce projet de loi, se trouvaient 5 députés de Forza Italia (Giusi Bartolozzi, Renata Polverini, Stefania Prestigiacomo, Elio Vito et Matteo Perego), qui se sont désolidarisés des propos de Silvio Berlusconi au sujet de la loi « Zan »

Le vote favorable pour ce projet de loi était loin d’être évident. Même si la majorité à la Chambre des député.e.s était favorables, l’opposition a quand même tenté par tous les moyens d’enterrer cette loi attendue depuis presque 30 ans. Le député gay Alessandro Zan, a quand même réussi à garder la majorité soudée. Mais la bataille n’est pas encore terminée. Il faut maintenant attendre 2021 pour que le projet de loi passe au Sénat.