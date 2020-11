Anna Margarita Albelo aka La Chocha : « Le cinéma LGBT a besoin de visibilité »

Anna dite La Chocha est une réalisatrice cubaine-américaine, connue pour avoir créé, il y a presque 25 ans les soirées « Ladies room » du Dépôt, et qui écrit, produit et réalise des films centrés sur les expériences féminines et minoritaires. De Sheila en femme au foyer désespérée à une parodie de La Vie d’Adèle en passant par des fausses pubs, Anna Margarita Albelo nous parle de ces petites pépites en accès libre jusqu’à lundi, de sa carrière de réalisatrice lesbienne, féministe et militante et de ses projets.

Komitid : Comment avez-vous commencé votre carrière de réalisatrice ?

Anna Margarita Albelo : J’ai fini le lycée en 1987 aux États-Unis et c’est l’année pendant laquelle mon frère a acheté un caméscope VHS. Je l’utilisais pour m’exprimer, je trouvais ça drôle mais je me destinais à des études en sciences politiques. À l’Université, j’ai changé d’orientation parce que je me suis dit que je pouvais faire plus pour améliorer la société avec un film qu’avec une carrière de politicienne ! J’ai découvert le cinéma indépendant, français, italien, à la fac tout le monde s’échangeait des cassettes VHS de films d’Almodovar, de John Waters, de Pasolini ou de la Nouvelle vague. J’adorais le cinéma européen qui était plus indépendant, mélancolique, intrigant, hystérique et cela parlait de l’underground, des gouines, des pédés, des folles, des alcolos... My people !