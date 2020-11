Le gymnaste médaillé olympique Danell Leyva vient de faire son coming out bi et pan

Le 11 octobre dernier, le beau gymnaste Danel Leyva a publié un message très personnel sur twitter :

A thread for #NationalComingOutDay For a long time I’ve known that I wasn’t straight. But because of certain very personal reasons, I always rejected that side of me. Earlier this year I finally understood that I’m bi/pan (still trying to figure that one out) but… — Danell Johan Leyva (@DanellJLeyva) October 11, 2020

« Je sais depuis longtemps que je ne suis pas hétéro. Mais pour certaines raisons très personnelles, j’ai toujours rejeté ce côté de moi. En début d’année, j’ai finalement compris que j’étais bi/pan (et j’essaie encore de comprendre cet aspect) … »

Quelques semaines plus tard, il prend du recul sur son coming out qui n’a pas été facile à faire et s’est entretenu avec le média Olympic Channel. Il revient avec beaucoup de sincérité sur cette étape qui a marqué un tournant dans sa vie d’homme.

Dannel Leyva voulait faire son coming out bien avant, mais au moment où il s’est décidé, le mouvement « Black Lives Matter » suite à la mort de George Floyd, a pris le dessus. Sur les conseils d’un ami, il a attendu la Journée internationale du coming out pour le faire et cette date a rendu sa démarche encore plus symbolique.

Il aura quand même fallu un long processus au sportif pour s’armer de courage et préparer sa sortie du placard, qui d’après lui, fut longue à venir.

« J’ai toujours su. Mais c’est quelque chose qui a toujours été rejeté, même à l’intérieur du moi, à cause de la façon dont nous sommes tous élevés. Et surtout venant d’une famille hispanique, c’est très mal perçu. […] En grandissant, j’aurais très bien pu rejeter ma sexualité. Mais plus je commençais à m’accepter… … et plus je commençais à réaliser de plus en plus de choses. C’est là que j’ai commencé à comprendre combien c’était normal. »

Le sportif a été unanimement félicité par ses coéquipiers et par les internautes. Danel Leyva se réjouit des bienfaits engendrés par son coming out. Il espère aussi que son message viendra en aide à de nombreux sportifs ou autres personnes dans le même cas que lui.

Il espère vraiment qu’un jour les personnes de la communauté LGBT+ n’auront plus à devoir faire leur coming out et que la sexualité de chacun ne sera plus jugée et condamnée.

« J’espère vivre un jour dans un monde où la sexualité sera aussi banale que d’être droitier ou gaucher. Vous savez, ce n’est pas un problème. Cela ne signifie absolument rien si vous dites : “ Oh, vous êtes gaucher ? C’est super. Oh, tu es bi ? C’est super. ” […] La seule façon d’y parvenir est de rendre les choses normales, comme ce que j’ai fait en faisant mon coming out. Il faut en parler publiquement, en aidant simplement les gens à comprendre », a déclaré Danell Leyva

Nous souhaitons donc la bienvenue à Danell Leyva dans la grande et belle famille des personnes LGBT+.