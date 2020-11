Découvrez le programme de la « pride virtuelle » de l'Inter-LGBT

Il y a cinq mois, l’Inter-LGBT annonçait le report de la Marche des Fiertés de Paris, initialement prévue le 27 juin, au samedi 7 novembre. Confinement oblige, la manifestation se fait entièrement en ligne cette année. « Cette année, nous n’appelons pas le public et les associations à défiler dans les rues », écrit l’Inter-LGBT dans un communiqué.

« La priorité étant avant tout la sécurité et santé du public, des militant.e.s et des bénévoles, dont certain.e.s sont à risque. Nous ne négocierons jamais avec cela ! », poursuit d’association. « Face à cette responsabilité, nous devons aujourd’hui faire le choix de repenser notre manière de prendre la rue pour porter nos revendications. (…) L’Inter-LGBT et ses 60 associations membres invitent toutes celles et ceux qui le peuvent à se mobiliser autrement pendant une semaine de visibilité LGBTQI+ sous plusieurs formes en digital ».

Cette Marche des Fiertés Autrement se déroulera en ligne, sous le mot d’ordre « Santé bafouée : LGBTQI+ en danger ». Quatre tables rondes sont organisées autour de sujets sur la santé des personnes LGBT+. Elles sont toutes retransmises en direct sur la chaine YouTube et la page Facebook de l’Inter-LGBT.

Mardi 3 novembre de 20 heures à 21 heures 30, la première table ronde est autour de la santé des femmes lesbiennes, bies et plus. La seconde a lieu le lendemain, de 19 heures à 20 heures 30. Elle se concentre sur la prochaine ouverture d’un centre de santé sexuelle communautaire, et les différents services que celui-ci pourrait proposer. Les enjeux de santé pour les personnes trans seront abordés jeudi, de 20 heures à 20 heures 30. La dernière se déroule de 19 heures à 20 heures 30 et traite de la santé mentale des personnes LGBT+.

À la place de la Marche des Fiertés, l’Inter-LGBT a prévu une mobilisation virtuelle samedi 7 novembre. « Sur cette journée, les personnes seront invitées à relayer massivement le hashtag #FiertésMobilisées pour partager sur les réseaux sociaux des témoignages ou des publications d’expression libre autour de la santé des personnes LGBTQI+ sous le format de leur choix : vidéo, texte, photos, etc. », explique l’association.