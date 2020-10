Aux États-Unis, les artistes et les vidéastes rivalisent d’imagination pour pousser au vote. C’est le combat présidentiel américain 2020 ou quand la légendaire housse des Démocrates rencontre celle des Républicains.

Publié sur Instagram par l’utilisateur @bellbivdevote avec pour seule légende « Votez », la vidéo nous transporte instantanément dans une ambiance voguing digne des meilleures scènes de la série Pose de Ryan Murphy.

Joe Biden, Donald Trump et leurs équipes s’affrontent avec déhanchés et mouvements de bras sur le podium.

Regardez :

Virale, la vidéo suscite les commentaires : Ricky Martin a commenté de son « Merci » et Jada Pinkett Smith, Janet Jackson, Laverne Cox et bien d’autres ont réagi.

« Je dois être honnête. J’ai une fatigue électorale totale. Je veux que ce truc soit fini. Mais cette vidéo m’a fait rire. Ce n’est pas fini… Votez ! » a commenté Laverne Cox (Orange is the New Black)

L’acteur gay Billy Porter, qui joue le rôle de Pray Tell dans Pose, a publié la vidéo en y ajoutant ses commentaires vocaux à la manière du MC qu’il interprète à merveille dans la série.