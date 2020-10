Irlande du Nord : égalité totale du mariage pour tou.te.s, enfin !

C’est une nouvelle victoire pour la communauté LGBT+ de l’Irlande du Nord. La loi à Westminster a été mise à jour le jeudi 22 octobre dernier et permettra désormais aux couples LGBT+ de convertir leurs partenariats civils en mariages. Cette nouvelle loi entrera en vigueur à partir du 7 décembre.

Cette décision vient clore la dernière étape du long cheminement qu’a été d’obtenir l’égalité totale du mariage pour tous dans le pays.

D’après le média LGBT+ Attitude, la modification de la loi, qui a été introduite par Robin Walker, le ministre de l’Irlande du Nord, fait suite à la légalisation du mariage civil pour tous le 13 janvier 2020 et du mariage religieux pour tous le 1erseptembre 2020.

Cette grande décision marque l’achèvement d’une longue campagne et une bataille de plusieurs années menées par des militants LGBT+ pour que le mariage soit complètement autorisé et légale pour tout le monde et dans toutes les régions du territoire.

Convertir le partenariat en mariage

Les couples LGBT+ qui sont actuellement en partenariat civil auront une période maximale de trois ans pour le convertir en mariage. Les frais administratifs seront nuls pour la première année de mise en application de cette nouvelle loi.

Patrick Corrigan, le directeur d’Amnesty International pour l’Irlande du Nord, a déclaré :

« C’est une grande journée de fête. Nous nous sommes battus pour changer la loi afin qu’elle chérisse tous les couples et toutes les familles de la même manière et maintenant nous y sommes parvenus – d’abord avec le mariage civil, puis le mariage religieux et enfin, avec la conversion au partenariat civil. Nous tenons à remercier tous nos partisans à Westminster et Stormont, y compris les ministres et les fonctionnaires, qui nous ont aidés à apporter ce changement. Et à tous les couples, à leurs familles, à leurs amis et à l’ensemble de la communauté d’Irlande du Nord qui ont donné un élan imparable à cette campagne. Cette victoire est à vous ! »