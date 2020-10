Cher sur Donald Trump : « Il a dépecé l'Amérique »

La chanteuse iconique Cher, alliée de très longue date de la communauté LGBT+, a apporté son soutien sans sourciller à Joe Biden, qu’elle connaît depuis 2006, dans la course à la Maison Blanche.

Dix jours avant le scrutin du 3 novembre, la chanteuse était le week-end dernier l’invitée vedette d’un meeting à Las Vegas, en soutien à l’ancien vice-président de Barack Obama et qui se présente pour le parti démocrate aux élections présidentielles.

« Joe est honnête, il est intelligent et il sait ce qu’il fait. »

Après avoir entonné une de ses chansons signatures, Walking in Memphis, Cher a déclaré à propos de Joe Biden : « Vous ne pouvez rien construire sans vérité. Joe est honnête, il est intelligent et il sait ce qu’il fait. » Sans surprise, elle soutient le ticket Biden-Harris pour le 3 novembre.

Elle a ensuite envoyé quelques flèches en direction du candidat du parti Républicain, le président sortant, Donald Trump. « Il a dépecé l’Amérique. Si on lui donne quatre années de plus, nous ne la reconnaîtrons plus. Nous ne pourrons plus bénéficier d’aucune des libertés que nous avons. »

Elle a conclut son intervention en lançant un appel à voter : « Si vous ne votez pas, nous n’aurons rien. S’il reste encore quatre ans au pouvoir, nous n’aurons rien. Ces gens sont tellement plein de merde. Bonne soirée ! »