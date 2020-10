Grèce : ouverture du procès sur le « lynchage » du militant LGBT Zak Kostopoulos

Le procès sur la mort violente de Zacharias Kostopoulos, un militant LGBT grec, décédé à la suite de coups et blessures dans le centre d’Athènes, s’est ouvert mercredi 21 octobre, deux ans après ce qu’Amnesty international a qualifié de « lynchage ».

Six personnes, dont quatre policiers, sont accusées de « lésions corporelles mortelles » à l’encontre de Zak (Zackie) Kostopoulos, mort à l’âge de 33 ans le 21 septembre 2018.

Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant la cour d’assises d’Athènes portant des banderoles demandant « Justice pour Zackie », faisant écho au hashtag #Justice4ZakZackie très suivi sur les réseaux sociaux.

Hundreds join #Justice4ZakZackie demonstration outside the Court of Appeals in Athens, as the trial for the murder of Zak Kostopoulos #ZackieOh begins today. https://t.co/LBvBNzi4Hd pic.twitter.com/sfDmYMa3s2

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) October 21, 2020