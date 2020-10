« Miss », de Ruben Alves, rate complètement son sujet

Le sujet est osé et annonçait une réflexion sur la fluidité, sur l’évolution de la notion de genre et des rôles que la société destine à chacun.e, des injonctions presque toujours immuables. D’autant que coexiste une envie de feel-good movie sur la notion de famille élargie (de circonstance, de cœur) assez rarement évoquée dans la comédie populaire qui préfère les bandes de potes plus homogènes.

Sur ces deux thématiques, lignes directrices excitantes du projet, le film manque sa cible faute d’ambition scénaristique.