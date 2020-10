Sexualité : la fin des relations d'un soir au Royaume-Uni ?

Afin de protéger ses citoyen.ne.s, le gouvernement britannique a édité de nouvelles interdictions au Royaume-Uni.

Les citoyen.ne.s avaient notamment pour interdiction de se rendre et de se réunir à deux personnes ou plus dans un autre domicile que le leur que ce soit pour s’y rassembler ou pour y dormir. Cette nouvelle a vite fait le tour de toile et les Britanniques ont vite renommé cette nouvelle règle le « sexban ». Les relations sexuelles occasionnelles et extra-conjugales sont donc devenues interdites.

« Vous pouvez donc travailler, […] faire du shopping […] mais c’est ILLÉGAL d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un en dehors de votre ménage. » avait déploré une internaute.

D’après le média LGBT+ Attitude, une récente étude a indiqué que 55 % des citoyen.ne.s britanniques craignent de ne plus jamais être intéressé.e.s par le sexe à la suite de cette interdiction.

Cette législation a poussé près de 41 % des Britanniques a se négliger et se rendre peu attrayant pour éviter tout stimuli sexuel avec leur partenaire depuis le début de la pandémie de coronavirus.

D’autre chiffres ont montré que 27 % avaient honte de leur corps et 52 % étaient anxieux, nerveux et avait peur que leur partenaire tente d’initier une quelconque relation sexuelle avec eux.

Le Dr Katherine M. Hertlein, thérapeute de couple et sexologue a déclaré sur le sujet :

« Une faible libido, comme beaucoup d’autres formes de dysfonctionnement sexuel, peut être un véritable sujet tabou. […] Les gens ont honte de parler de ce qu’ils ressentent de peur d’être jugés, car culturellement, nous mettons une pression énorme sur les gens pour qu’ils aient des relations sexuelles régulière. »