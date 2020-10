Belgique : Petra De Sutter devient la première vice-Première ministre trans

Petra De Sutter, députée du Parti vert, a été choisie jeudi 1er octobre comme vice-Première ministre de la Belgique. La professeure de gynécologie est désormais chargée de la fonction publique et des entreprises publiques. Elle devient la première femme trans à occuper ce poste.

Le pays a traversé une crise politique et est sans gouvernement depuis 16 mois. La Belgique a passé 652 jours avec un cabinet temporaire jusqu’à ce que sept partis politiques puissent parvenir à un nouvel accord. La coalition, dirigée par le Premier ministre libéral Alexander De Croo, est composée de partis socialistes, libéraux et écologistes.

La scientifique de 57 ans a déjà été membre du sénat belge, ce qui a fait d’elle la première femme trans à occuper cette fonction au parlement du pays. Lors des élections européennes de 2019, elle est élue eurodéputée au sein du groupe des Verts. En tant que vice-Première ministre, Petra De Sutter devient la personne trans occupant un des plus hauts postes au sein d’un gouvernement.

« Je suis fière qu’en Belgique et dans une grande partie de l’Europe, votre identité de genre ne vous définit pas en tant que personne et n’est pas un problème. J’espère que ma nomination en tant que ministre et vice-Premier ministre pourra déclencher le débat dans des pays où ce n’est pas encore le cas. #fighttransphobia », a tweeté Petra De Sutter.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6

