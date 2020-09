Chicago : le quartier LGBT+ « Boystown » change de nom pour être plus inclusif

La Northalsted Business Alliance, la chambre de commerce locale, a mené une enquête auprès de près de 7 900 personnes pour renommer « Boystown », le quartier LGBT+ historique de Chicago. Six personnes sur dix interrogées ont déclaré préférer garder le nom et 80 % ne se sentent pas importunées par cette appellation. Cependant, malgré cette réponse majoritaire, la chambre de commerce a remarqué que celles et ceux qui s’identifient comme lesbiennes, trans, non binaires et queer sont largement favorables à un changement de nom.

La Northalsted Business Alliance a donc publié un communiqué mercredi 23 septembre pour formellement annoncer le changement de nom du quartier de Chicago. « Pour reconnaître et accueillir tous les membres de la communauté LGBTQ+, la chambre cessera d’utiliser le nom Boystown dans le marketing et reviendra au nom de longue date, Northalsted. Le slogan “ Chicago’s Proudest Neighborhood ” [le quartier le plus fier de Chicago] a été ajouté depuis 2014 ».

Le quartier LGBT+ de Chicago rebaptisé

Cette annonce intervient trois mois après la création d’une pétition qui demandait l’abolition du nom « Boystown ». Elle a depuis dépassé les 1 500 signatures. « La transphobie systémique, le racisme et le sexisme sévissent dans notre quartier depuis des décennies. Cela commence par les panneaux BOYSTOWN dans notre rue annonçant que ce quartier est “ pour les garçons ”, bien que les panneaux soient accrochés au-dessus de notre Legacy Walk, [une exposition] de plusieurs icônes LGBTQ de notre histoire », écrit Devlyn Camp, à l’origine de la pétition.

« Nous devons prendre des mesures pour protéger TOUS nos frères et sœurs LGBTQ (…) Pour promouvoir l’inclusion des personnes transgenres, non binaires, lesbiennes et intersexes, nous soumettons cette pétition pour que la Northalsted Business Alliance suive simplement l’exemple des autres quartiers LGBTQ à travers le monde », ajoute l’historien.ne non binaire.

Jen Gordon, la porte-parole de l’Alliance, a déclaré au Chicago Tribune que même si un « petit pourcentage » de personnes interrogées rejetaient l’appellation du quartier, le nom de « Boystown » n’était « pas quelque chose que nous devrions utiliser pour promouvoir le quartier ». « On avait vraiment le sentiment que nous devrions faire quelque chose à ce sujet », ajoute-t-elle.