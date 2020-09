« Legendary », l’anti « RuPaul's Drag Race » ?

Legendary était attendu depuis de nombreux mois. Grâce certainement au succès planétaire de la série Pose. La culture ballroom est tendance et HBO l’a bien compris… De là à mettre Legendary en programme vitrine du lancement international de sa chaine de streaming, HBO Max (les Français devront encore attendre à cause d’une question de droits…), il n’y avait qu’un pas.

La série suit une compétition entre huit houses américaines (dont les très célèbres House of Ninja, House of Ebony ou encore House of Escada…) avec un jury de personnalités queer. Chaque épisode verra une house se faire éliminer. Ça vous rappelle forcément quelque chose. RuPaul's Drag Race, compétition qui a universalisé le monde du Drag. Alors que Legendary transpire la fraîcheur et la modernité, RuPaul's Drag Race a présenté cet hiver son 145e épisode ! La spontanéité versus l’expérience ? La comparaison dépasse de loin la simple guéguerre entre deux programmes queer.