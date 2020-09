Valentina Petrillo, première athlète trans italienne à viser les Jeux paralympiques de Tokyo

D’après le média LGBT+ Gay.it, Valentina Petrillo, malvoyante, concourra bientôt au 200 mètres féminins, à Jesolo, aux Championnats Paralympiques, catégorie T12 (catégorie des malvoyants). Elle deviendra la première athlète trans italienne à courir dans sa catégorie de genre actuelle.

Âgée de 46 ans, Valentina Petrillo, napolitaine, a toujours su qu’elle était née dans le mauvais corps. Avant de commencer sa transition et un traitement hormonal en janvier 2019, elle déjà avait remporté onze titres.

« Mes performances ont chuté, une seconde et demie de plus au 200 mètres, mon esprit était rapide, mon corps non. »

Elle confie au quotidien La Repubblica : « Le premier mois j’ai pris 10 kg, pendant 90 jours je ne pouvais plus courir, ça me faisait vraiment mal. Mes performances ont chuté, une seconde et demie de plus au 200 mètres, mon esprit était rapide, mon corps non. Même les récupérations étaient difficiles, c’étaient des mois destructeurs, mon corps cherchait des voies alternatives, il luttait contre le nouveau métabolisme, ma faim restait celle d’un homme. »

Valentina est devenue accro à la course à pied grâce à l’athlète italien Pietro Mennea. Elle cherche son sport idéal en commençant par la course à pied puis le football jusqu’à la découverte de sa maladie des yeux. Elle apprend qu’elle est atteinte du syndrome de Stargardt qui est une dégénérescence maculaire héréditaire irréversible.

À 20 ans, elle déménage et s’installe à Bologne et devient programmeuse informatique et se lance dans l’athlétisme. Elle était prête pour se qualifier aux Jeux paralympiques d’Atlanta mais son identité de genre ne la mettait pas à l’aise.

Valentina Petrillo a désormais pour objectif de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo (repoussés à 2021) dans la catégorie féminine.

« Ce qui m’intéresse, c’est de me qualifier pour Tokyo 2021. Maintenant, je le peux car le Fispes met en œuvre le règlement World Athelitchs, qui définit le paramètre d’éligibilité des athlètes trans MtoF. »