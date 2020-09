Pour la Pride d'Helsinki, la mascotte de Burger King embrasse celle de McDonald

D’après le média LGBT+ GayCities, pour la semaine de la Fierté à Helsinki qui se déroule du 7 au 13 septembre, Burger King a voulu marquer le coup avec une campagne accrocheuse.

Le concept est simple mais efficace. La mascotte couronnée de Burger King embrasse avec passion Ronald, la mascotte de McDonald (son concurrent de toujours), le tout formant un cœur. Un seul slogan est placé sur l’affiche : « Love Conquers All » (l’amour conquiert tout).

Proud to see Burger King Finland as the official partner of The Helsinki Pride. Even more proud of our 100 % Corporate Equality Index. Congrats to Kaisa from the BK Finland team for such a beautiful execution. @HRC #helsinkipride2020 #helsinkipride #loveconquersall pic.twitter.com/lmQD4Waepz

— Fer Machado (@fer_machado123) September 10, 2020