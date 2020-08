Thaïlande : un projet de loi pour reconnaître les personnes trans

Le gouvernement de la Thaïlande va déposer en octobre un projet de loi concernant la reconnaissance du genre. Si elle est adoptée, cette législation permettra aux personnes trans d'être légalement reconnues.

Selon le Bangkok Post, le projet de loi a été proposé par le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine et ne traite que de sujets spécifiques, tels que l'accès aux emplois, aux services et aux allocations. Cependant, il n'inclura pas les personnes non binaires et les personnes intersexes.