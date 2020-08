« Lil' Buck Real Swan », itinéraire d’un Billy Elliot de Memphis

C’est un parcours hors-norme, un destin extraordinaire. Lil' Buck Real Swan suit un jeune prodige de la danse depuis le ghetto de Memphis, Tennessee jusqu’aux plus grands ballets du monde et c’est absolument incroyable.

Lil' Buck commence à danser dans les quartiers chauds de Memphis où il vit et devient vite une référence en « Jookin », cette danse sous-catégorie du hip-hop qui exprime les émotions et les frustrations de la jeunesse et qui transforme les parkings en dancefloor aux allures de ring, de champ de bataille métaphorique.